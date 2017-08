«Soy optimista por naturaleza. La Roma ha hecho todo lo que era posible para intentar fichar al jugador. Estoy contento por los esfuerzos de la entidad. Está cerca del límite. No creo que el club haya ofrecido nunca más de 30 M€ por ningún jugador, si la memoria no me falla la última oferta lo haría el jugador más caro de nuestra historia».

Estas declaraciones corresponden a Monchi, quien en rueda de prensa no ha dudado en referirse directamente al interés de la Roma en Riyad Mahrez. El jugador del Leicester City es el gran anhelo de la escuadra italiana para reforzarse en este mercado de fichajes.