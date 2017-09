Criticado duramente en las últimas horas por los aficionados de la Roma, el director deportivo Monchi ha salido al paso de los comentarios de estos hinchas. Lo ha hecho con un comunicado del que se hace eco marca, en el que analiza su gestión al frente del cuadro giallorosso.

«Gastar dinero no es un término correcto, estamos contentos de tener estos jugadores con nosotros. También pueden jugar en diferentes posiciones. La compra no fue una pérdida de dinero, tenemos tres jugadores, incluyendo Dzeko, del más alto nivel. El objetivo era mantener a Strootman, Nainggolan y De Rossi. No sólo a ellos, sino también a Dzeko, Perotti o El Shaarawy. El mercado no es sólo venta y compra, hay un tercer mercado que es mantener a los jugadores importantes», afirmó el dirigente.