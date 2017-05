Hace unos días aparecían unas declaraciones de Ronald Koeman en las que el entrenador holandés decía que le gustaría entrenar al FC Barcelona. Pero el preparador del Everton ha querido matizarlas en rueda de prensa durante las últimas horas, asegurando que se lo plantea como opción a largo plazo.

«No hay ninguna posibilidad de que me vaya del Everton antes de que termine mi contrato. No me veo como el próximo entrenador del Barça. He dicho varias veces que es la ambición de cualquier técnico y jugador, pero eso no cambia mi posición o contrato con el Everton. Estoy muy contento aquí y estoy deseando que empecemos la temporada que viene», afirmó el holandés.