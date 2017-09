Durante un acto benéfico hoy en Menorca, el ex jugador Ronaldo ha sido cuestionado acerca de la actual situación del Real Madrid, que ayer perdía en casa frente al Real Betis. El brasileño, en declaraciones que recoge As, ha bromeado al respecto, y ha tranquilizado afirmando que no ve un problema en el ataque merengue.

«Yo creo que al Madrid no le hace falta nada en los últimos años, ya ha enseñado a todos su capacidad. El año pasado también pasaba algo parecido y al final ganó la Champions y la Liga, esto solo está empezando. Mayoral contra la Real lo ha hecho fenomenal marcando y jugando bien. Tenemos mucha gente con muchos goles y seguro que no va a ser problema. Si pasa algo me pondré yo en forma. Tenemos jugadores con mucha experiencia, no hay ningún problema en el Madrid y veremos los resultados al final de la temporada», afirmó el ex goleador.