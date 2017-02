El centrocampista ha hablado, para ABC Sevilla, sobre su fichaje frustrado por el club hispalense: «Lo pasé muy mal. Es verdad. Si digo lo contrario estaría mintiendo. Piense que por la mañana me dijeron que estaba todo arreglado y que ya estaban cruzando los papeles; me fui a dormir una siesta siendo ya sevillista. Y cuando me desperté, al poco, todo cambió. Se lesionaron unos compañeros y mi club dijo que se rompía todo. Imagínese cómo fue ese momento. Lo pasé mal. Pero también por mi familia pues entendía que era una oportunidad increíble».

Además, Roque Mesa también ha comentado cómo vivió los siguientes días tras conocer que no ficharía por el Sevilla: «Al principio estaba mal. Intentaba no leer nada, que mi gente no me dijera nada. Y cuando ya empezó la competición, con el día a día, me vi otra vez muy fuerte. También mi forma de ser, alegre y siempre tratando de ser feliz, me ayudó a llevarlo mejor. Es un asunto del que se aprende y que sirve para entender que el fútbol también tiene este tipo de cosas».