Zinedine Zidane ha hablado en rueda de prensa antes de que el Real Madrid reciba mañana en Liga al Valencia. El entrenador francés se ha referido a diversos temas como su estado personal: «Yo estoy de puta madre». También ha hablado de las rotaciones y de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale.

«Al tener esta plantilla que son muy buenos las rotaciones son mi filosofía. No soy más valiente, es mi pensamiento. No soy yo el que va a sentar a Cristiano o Bale. Discutimos, hablo con los jugadores. Explico siempre mi pensamiento y luego seguimos adelante todos juntos en el mismo camino y con la misma idea. Hay que hacer entender al jugador que este es el camino y cuando están contigo es fenomenal», afirmó el francés.

También se ha referido a Isco: «Yo estoy para explicar al jugador cuando no juega, no para decírtelo a ti. Yo he sido jugador y jugaba siempre. Bueno, casi siempre. Pero sé que es difícil para jugador. Sé cómo está Isco y sé que es complicado cuando no juega cada tres días. No hablo mucho, hablo cuando es necesario porque no voy a hablarles para decirles tonterías. Tenemos partido mañana y el martes, Isco está enchufado con confianza y la de su entrenador».

Por último ha valorado la situación de Pepe: «Espero que Pepe pueda jugar antes del final. Está mejor de ánimo, no tiene más dolor porque las costillas de dolían mucho. Pero está mejor. No le duele más y espero que esté antes del final. No sé nada de su futuro, nada».