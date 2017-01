Se he venido rumoreando durante toda la tarde que la salida de Saido Berahino del West Bromwich Albion rumbo al Stoke City estaba próxima. Pues bien, ahora los baggies acaban de confirmar el acuerdo con los potters para el traspaso.

Aunque de momento el delantero de 23 años ha recibido permiso para negociar el que será su nuevo contrato en su nuevo destino, pero pronto se incorporará oficialmente. En cualquier caso se estima que la operación estará entre los 11 y los 17 M€, si bien no se ha especificado la cantidad concreta.

Albion have issued the following statement regarding the future of Saido Berahino.#WBAhttps://t.co/SV63fXrtwC

— West Bromwich Albion (@WBA) 20 de enero de 2017