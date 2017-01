Samir Nasri está jugando esta temporada como cedido en el Sevilla y lo está haciendo a un buen nivel (15 partidos, 2 goles). El francés se ha asentado como pieza importante del equipo, pero pertenece al Manchester City y esto provoca que su futuro siga teniendo ciertas incógnitas, aunque el galo parece tener claro dónde quiere seguir.

«La Premier es el campeonato más seguido del mundo. Tiene características diferentes al español, pero hoy estoy en LaLiga y todo va bien. Decir que lo echo de menos, pues no. Eso significaría tener remordimientos. Por lo que no. De Inglaterra, me gustaba mi vida en Londres, pero también aquí estoy bien. Es muy agradable Sevilla, me siento bien. ¡Todo marcha!», afirmó el galo.

Por otro lado el galo ha respondido sin complejos a la pregunta sobre si le gustaría ser entrenado por Zinedine Zidane: «Sí, por qué no. Eso sigificaría que estaría jugando para el Real Madrid».