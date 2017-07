Uno de los jugadores que han pasado por la agenda del Sevilla recientemente es Sander Berge, jugador de 19 años del Genk. Este futbolista de 19 años viene de haber disputado 17 encuentros la temporada pasada en Noruega, y es ahora noticia al haber respondido a los rumores que lo acercaban al club andaluz.

«Todo esto es un poco surrealista para mí, todo está pasando muy rápido. Es increíble cómo ha cambiado todo en seis meses. ¿El Arsenal? En Noruega todos seguimos la Premier desde pequeños, pero la Liga es la competición que he visto más, soy más de la Liga española, me emociona e impresiona más. ¿El Sevilla? Juegan un fútbol fresco y son un equipo muy fuerte que recientemente ganó la Liga de Europa durante tres años consecutivos. Me halaga leer que un club como este está interesado en mí», afirmó el jugador en palabras que recoge VG.