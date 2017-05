Dani García termina contrato en 2018 con el Eibar y su renovación está un punto muerto, lo que ha convertido al mediocentro de 27 años en una posibilidad atractiva para varios clubes, porque tiene una clausula de rescisión de 8 M€.

José Luis Mendilibar ha hablado sobre este caso, el de Ander Capa y Florian Lejeune, también con posibilidades de abandonar el club armero, en una entrevista concedida al Diario Vasco. «Espero que se queden, porque el club está creciendo. El Eibar ya no es el novato, ha demostrado que sabe competir y que los jugadores también se pueden hacer un nombre jugando en el Eibar. Tener más dinero para fichar no te garantiza el éxito a la hora de fichar. De hecho, creo que corres el riesgo de fallar más, porque cuando no tienes miras y valoras mucho más lo que estás buscando», explicó el técnico al cargo del banquillo de Ipurua, dejando clara la postura del club, que no quiere dejar salir a sus jugadores de referencia y se remitirá a su clausula.