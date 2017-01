El delantero de Costa de Marfil habló hace unos días sobre su posible vuelta al equipo francés, pero no a cualquier precio. Esto ha hecho que la afición del club no esté por la labor de que el atacante vuelva a su equipo: «Para decir que amas al Olympique de Marsella, tú ganas más dinero en un mes que nosotros en toda la vida entera. No seas un llorón y vuelve a China», se podía ver en una pancarta durante el Olympique de Marsella-Mónaco.

El futuro se le complica a Didier Drogba ya que sigue sin equipo tras su salida del Montreal Impact debido a sus exigencias económicas. Eso sí, el Corinthians está dispuesto a hacer un esfuerzo por el delantero pero este no quiere jugar en Brasil.