El central belga del Tottenham tiene contrato hasta 2020, pero el club de White Hart Lane tiene intención de blindarle de cara a una posible salida, teniendo en cuenta que a sus 28 años, Toby Alderweireld, es uno de los centrales de mayor caché de toda la Premier League y de la élite europea, lo que ha hecho que muchos grandes equipos ya hayan preguntado por él.

Sin embargo parece que su renovación no va a ser nada sencillo, ya que el zaguero es consciente de su estatus de central cotizado y pide que se le valore cómo tal. Concretamente, según indica el Daily Mail, ha exigido cobrar lo mismo que el delantero estrella de los propios spurs, Harry Kane, lo que supondría cobrar 110.000 libras semanales, unos 130.000€, algo que el Tottenham no parece estar dispuesto a aceptar, por lo tanto, todo parece indicar que no habrá acuerdo.