El delantero belga no ha conseguido asentarse en el equipo dirigido por Antonio Conte. Aún no ha sido titular en la Premier League y solo ha disputado 76 minutos, aunque ha sido importante en los tres encuentros de la Copa de la Liga. El gran estado de forma en el que se encuentra Diego Costa y que el Chelsea no juegue competición europea le han puesto más difíciles las cosas al jugador de 23 años.

Una situación que no se esperaba Michy Batshuayi al fichar por el conjunto de Londres durante el pasado mercado de verano y por la que muchos equipos europeos se han interesado en hacerse con sus servicios en forma de cesión. Una opción que, según informa Mirror, los dirigentes del conjunto blue ni se plantean; por lo que el belga terminará la temporada vistiendo la camiseta del Chelsea.