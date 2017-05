Durante las últimas horas en Alemania, el Stuttgarter Zeitung acaba de afirmar que Joshua Kimmich se habría planteado abandonar el Bayern Múnich. La razón sería Carlo Ancelotti, con quien mantendría diferencias pese a que lo ha alineado en 39 partidos (8 goles). Sin embargo, esto ha sido desmentido por el propio jugador.

«No he leído nada y definitivamente no me voy de aquí, es lo que puedo decir». También el club bávaro ha reaccionado por medio de un comunicado con unas palabras de Karl-Heinze Rummenigge. En el citado diario se rumoreaba que RB Leipzig y Manchester City estaban interesados en ficharlo.