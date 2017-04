Anoche beIN Sports emitió una entrevista a Sergio Ramos en el programa Universo Valdano. En ella el central andaluz se sinceró sobre muchas cuestiones y habló especialmente sobre su futuro, ya que no descartó pasar a ser entrenador cuando se retire y cuelgue las botas.

«Qué más se puede pedir. Voy a estirar la cuerda hasta el máximo mientras el físico me lo permita. No lo descarto y seguramente esté vinculado al mundo del fútbol y si puedo hacerlo de técnico pues por qué no. Es cierto que a día de hoy me siento en pleno meridiano de mi carrera. Creo que puedo estar unos cuantos años más a buen nivel», afirmó el central.