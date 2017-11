Guilherme Arana será nuevo jugador del Sevilla de cara a enero y el futbolista ya se ha despedido públicamente el club y de los aficionados. En palabras a Premiere FC, el jugador declaró que «me voy con la sensación del deber cumplido, es mi segundo título aquí. Gracias a este grupo, estoy cumpliendo otro sueño, que es jugar en Europa. Me voy muy feliz y siempre seré un aficionado más para ellos. Llegar donde llegué no es fácil, hemos pasado por mucho, y esto solo es el comienzo de mi carrera».

El lateral zurdo de 20 años se convertirá en el primer refuerzo de los hispalenses para afrontar la segunda mitad de la temporada. Al jugador solo le resta un encuentro más con la camiseta de Corinthians, el que disputará el próximo día 3 de diciembre ante Sport Recife.