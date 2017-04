Acostumbrado a los elogios por el buen trabajo que viene desempeñando en el Sevilla, el técnico argentino Jorge Sampaoli ha recibido en las últimas horas una dura crítica del que hasta no hace mucho era entrenador de la Selección de Argentina, Edgardo Bauza. El Patón le acusa de haber negociado su desembarco en el banquillo de la albiceleste mientras él aún seguía ejerciendo el cargo.

«No me molesta que haya hablado mientras yo era el entrenador. Me divierte que lo niegue, porque en una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había une técnico trabajando, cuando yo sabía qué hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes y allegados. No me parece lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre», espetó el ya exseleccionador en declaraciones que recoge Marca.