Ambos abandonaron este verano el Sevilla, aunque lo hicieron de forma diferente. Vicente Iborra se marchó al Leicester City y se despidió con el consentimiento del club, pero Vitolo firmó por el Atlético de Madrid (previo paso por la UD La Palmas) en medio de una gran polémica.

Ahora el jugador valenciano ha hablado sobre el canario en declaraciones a Radio Marca: «Lo vivía un poco desde la distancia. No ha sido fácil para él, el ambiente se enrareció, al final cada uno mira por sus intereses. Creo que no se ha generado bien lo que ha sido la salida del jugador, deportivamente no hay que hablar de lo que ha dado al Sevilla porque se sabe. Es verdad que la salida no ha sido de la mejor manera. Por lo que he hablado con él me da dicho que no está contento con su salida».