El presidente del Sevilla, José Castro, ha pasado en las últimas horas por los micrófonos de la Cadena Cope. Y entre otras cosas el dirigente ha hablado sobre el inminente fichaje de Zeegelaar, la llegada de Carlos Bacca al Villarreal o los rumores que alejan a Steven N’Zonzi del club hispalense.

«A mí lo que me importa es el jugador, y está jugando a buen nivel. El año pasado ya hicimos un gran esfuerzo para darle una ficha alta como merecía y subimos muy poco la cláusula porque su entorno no quería. Pero nosotros no queremos que se vaya, la realidad es esa», afirmó el dirigente.