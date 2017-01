«No es cierto, creo que ayer tanto el presidente como yo dijimos que es un tema que vamos a llevar a nivel interno. Mi idea la sabe perfectamente el club y el presidente, pero no es verdad, no le he dicho eso al presidente ni por asomo. Ahora mismo estoy tremendamente centrado en el mercado invernal, lo demostramos, somos el equipo que más compras ha hecho. Creo que ésa debería ser la noticia sobre Monchi. Pediría que dejáramos en un segundo lugar circunstancias que no afectan al presente, que es lo que nos preocupa ahora».

Esta es la respuesta que Monchi, director deportivo del Sevilla, ha dado esta tarde en rueda de prensa a los rumores que durante las últimas horas lo han colocado lejos de Nervión y cerca de la Roma cuando acabe el mercado invernal. El dirigente ha aprovechado la presentación de Stevan Jovetic para zanjar este asunto sobre su futuro.