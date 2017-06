«De inglés he aprendido poco, poco...¡Qué complicado es! Solo tomorrow, good morning, good afternoon y poco más. Mi hija ha venido con mal color de cara y todo, parece que ha estado metida en una cueva». Esta significativa declaración tiene como protagonista al andaluz Nolito, futbolista que no ha logrado aclimatarse al Manchester City y que, salvo sorpresa mayúscula, volverá a cambiar de aires este mismo verano. «No creo que el City cuente mucho conmigo después de lo que he jugado desde enero; ellos tienen la palabra. Tengo contrato y el City manda, pero me gustaría salir. ¿Que si aguantaría unos meses sin jugar? Llevo 6 meses sin jugar, tengo un mono de fútbol increíble. Haré todo lo posible para estar en el Mundial, siempre digo que lo mejor está por llegar», explicó.

Eso sí, durante su conversación con Onda Cero, el atacante quiso dejar claro que no aún no ha negociado con ningún equipo y que el encuentro con el director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, fue una simple casualidad. «Estaba en Sevilla de forma circunstancial, hemos ido a comprar un traje para mi mujer. He ido a tomar un café y me he encontrado por casualidad con el director deportivo del Sevilla. Luego también me he encontrado con el presidente del Sevilla, menos mal que ahí no me han hecho foto», relató.