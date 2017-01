Veíamos hace unos días que el Sevilla estaba intentando hacerse con los servicios de Clément Lenglet, defensa del Nancy de 21 años. De hecho parecía estar acordado ya su fichaje, pero desde la escuadra francesa su presidente, Jacques Rousselot ha negado su salida en declaraciones a L’Est Republicain.

«El ASNL no necesita el dinero de esa transferencia de inmediato», afirmó el dirigente. Por eso el jugador se ha declarado en rebeldía, de modo que no quiere entrenar hasta que no se resuelva su futuro. Un fichaje que puede peligrar por tanto para la escuadra andaluza.