La vuelta del Jesús Navas al Sevilla es algo de lo que se lleva hablando semanas y meses en el entorno del cuadro hispalense. De hecho se da ya por segura en muchos medios. El jugador de 31 años, que suma 35 partidos en la presente temporada, acaba contrato con el Manchester City y su agencia de representación se ha reunido ya con el director deportivo, Óscar Arias, para perfilar el fichaje.

Por otro lado y siguiendo con la actualidad del club de Nervión, Sphera Sports ha hablado con Vicente Iborra, uno de los capitanes del equipo, que ha afirmado que no se plantea cambiar de aires: «Me veo en el Sevilla la próxima temporada, no me planteo a día de hoy nada más. Considero que estoy en un club grande tanto de España como de Europa. Un club que recientemente ha ganado títulos y que va a ganar títulos en el futuro y que participa en competición europea».