Acaba de llegar al Sevilla y ha marcado 3 goles en otros tantos partidos con el cuadro andaluz. Pero Stevan Jovetic no solamente disfruta del presente y de la nueva oportunidad que le ha brindado el conjunto de Nervión, ya que además comienza a pensar en el futuro, como ha reconocido en declaraciones a Estadio Deportivo.

«Estoy muy feliz aquí, me han aceptado muy bien desde que llegué. Agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado, quiero seguir aquí», afirmó el montenegrino, quien además ha asegurado que no descarta para nada ganar la Liga con el club hispalense.