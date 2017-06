«No sé lo que pasará, no solo está interesado el Atlético, hay más equipos. Pero está claro que el año que viene hay Mundial y mi sueño es jugar el Mundial de Rusia con España. Pero bueno, ya se verá qué sucede. No tengo nada decidido aún. Y además, tengo contrato en vigor con el Sevilla y le debo un gran respeto. El Manchester City es un gran equipo que ha ido creciendo estos últimos años, pero de momento no hay nada con ese equipo. Claro que te halaga que un equipo como el Barça te siga, pero bueno esos equipos siguen a muchos jugadores».

Estas declaraciones que recoge La Provincia son de Vitolo, jugador del Sevilla que ha hablado de sus pretendientes de cara al mercado estival. El jugador de 27 años del cuadro hispalense es pretendido por clubes como Atlético de Madrid, Sevilla o FC Barcelona, y por eso ha hablado abiertamente de sus pretendientes.