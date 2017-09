Aunque cierto sector del sevillismo trató de fomentar su marcha durante el mercado estival, el centrocampista argentino Walter Montoya ha indicado que en ningún momento se planteó su salida y que espera sacar el máximo partido a la confianza que le ha brindado Eduardo Berizzo.

«Se hablaron muchas cosas por ahí con las que se me quiso molestar a nivel personal. Se habló mucho de mi salida por la llegada del Toto. Pero la verdad es que me está ayudando un montón y estoy aprendiendo cosas nuevas. Hoy por hoy tengo la suerte de estar todavía acá (...). Para un jugador, que gente cercana al club quiera que uno se vaya... la verdad es que no está bien. Pero el que decide es el técnico y no otras personas. Por ahí con eso no estoy del todo conforme», explicó en una entrevista concedida al diario Marca.

Es más, el jugador quiso dejar claro que a lo largo del verano no recibió ninguna oferta para abandonar el Sevilla. «No hubo ninguna oferta ni nada raro. Estoy enfocado 100% en el Sevilla. El Toto me dio su confianza y ahora quiero aprovecharla. ¿Boca Juniors? A mí no me llamó nadie. Ni de Boca Juniors ni de ningún otro club», añadió.