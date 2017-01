El delantero italiano ha cerrado su aventura en la Premier League con más pena que gloria y tendrá que buscarse otro equipo para disputar la segunda mitad de temporada. El técnico del West Ham ha explicado su marcha: «Queríamos tener a Zaza en nuestro club pero su historia con el West Ham ha terminado debido a una cláusula de su contrato».

Además, Slaven Bilic ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al encuentro de FA Cup frente al Manchester City, que confía en su plantilla para revertir la situación del equipo: «Tenemos un par de opciones y he hablado con el presidente. Pero creo en el equipo y tienen fuerza y carácter suficiente».

