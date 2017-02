Simone Zaza ha sido el primer fichaje invernal del Valencia, equipo al que ha llegado cedido desde la Juventus de Turín después de haber fracasado en su préstamo en el West Ham. Y precisamente sobre su estancia en la escuadra londinense ha hablado el delantero de 25 años en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

«Cuando supe que debía abandonar la Juventus decidí ir al extranjero y el West Ham era una de las escuadras que más me querían. Pero no me sentí bien en muchos aspectos, cultural, ambiental, entrenamientos, alimentación. No me quiero hacer la víctima, estoy contento con lo que hago. Solamente trato de explicar lo que pasó. Sabría que habría dificultades pero no tantas, el 99% de la culpa es mía», afirmó el atacante.