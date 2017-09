Simone Zaza es desde este verano propiedad del Valencia, equipo que lo adquirió desde la Juventus de Turín pero al que llegaba el pasado mes de enero. Ahora el delantero ha contado en una entrevista a Sky Sports Italia sus primeros pasos en el cuadro che y sus ambiciones de futuro.

«Después de un periodo negativo ha sido como un renacimiento para mí. Estoy contento de haber decidido venir al Valencia CF. No tengo que mirar al pasado, sino pensar en mejorar porque aún me quedan varios años de carrera y quiero seguir haciendo mucho más de lo que he hecho hasta ahora. Quiero hacer el mayor número de goles posibles y alcanzar un puesto europeo con el Valencia CF, pero para conseguirlo tenemos que seguir en la buena línea del comienzo de temporada. El camino aún es largo», afirmó el goleador.