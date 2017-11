El delantero italiano del Valencia se confesó en Fox Sports sobre su lesión, donde aseguró que «no es una lesión nueva, la tengo de hace más de un año». Dicha información ofrecida por Simone Zaza lleva a pensar que el cuadro valencianista aceptó el riesgo con su fichaje el pasado enero, donde habrían sido conscientes de su lesión y habrían asumido esa posibilidad con una operación de más de 16 M€.

El jugador aseguró encontrarse bien en este momento, no siendo una dificultad para la práctica del fútbol con normalidad ni mermar sus facultades: «Es algo común en el fútbol y a final de año decidiremos qué hacer. De momento no me impide jugar y estoy al cien por cien». Por ahora, la rodilla del ariete aguanta, pero existe la posibilidad de que no sea así durante toda la temporada.