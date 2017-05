El delantero italiano del Valencia, Simone Zaza, aterrizó en Mestalla el pasado mercado invernal en un mar de dudas, pero todo terminó resultando favorable para él y para el club, que ha ejercido su opción de compra para quedárselo. Es algo por lo que el punta transalpino está muy contento cómo ha confesado en una entrevista al diario As.

«El Valencia ha sido una vía donde he revivido. Venía de un periodo muy malo en Londres. Necesitaba un cambio y en Valencia todo se arregló. [...] Mi futuro lo veo en Valencia durante años. En ningún otro sitio me veo ahora. La gente me quiere, tanto la del club como los aficionados. A la vuelta de las vacaciones, a trabajar a tope, porque el Valencia no puede volver a estar en la posición en la que acabamos», explicó Zaza sobre su situación y su futuro, de la mano del Valencia.