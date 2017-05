El Sporting de Gijón ya planifica la temporada que viene con el objetivo de regresar cuanto antes a Primera División una vez consumado su descenso a Segunda. El conjunto asturiano tendrá que realizar varios movimientos en su plantilla y definir el futuro de algunos de sus jugadores, como Burgui.

Cedido por el Real Madrid, el atacante de 23 años ha disputado 33 encuentros (2 goles) y hoy se ha referido a su futuro en rueda de prensa: «Me plantearía seguir en el Sporting si Rubi sigue. Ahora no me lo planteo lo que haré la próxima temporada, hablaré con el Madrid porque me queda un año de contrato».