William Carvalho, jugador del Sporting de Portugal, fue uno de los protagonistas del mercado de fichajes durante las últimas semanas. El interés de equipos como el West Ham y las cantidades de las que hablaban los medios habían dotado de relevancia el caso del portugués. No obstante, el presidente de la entidad lusa ha vuelto a insistir en que nunca llegó una oferta por el futbolista.

«Sondeos sí, pero no propuestas. No le corto las piernas a nadie, pero para considerar una oferta tiene que haberla. Me hubiera gustado hacer un excelente negocio, por el Sporting y por el jugador, pero no pudo ser. El padre del futbolista llegó excitado al club el último día de mercado avisando que llegarían dos propuestas, pero no hubo nada. Creo que es una clara violación de las normas que el jugador sepa de ofertas de clubes antes que el titular del pase. Eso desestabiliza».