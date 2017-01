Apenas ha participado en 10 encuentros (3 goles) en esta temporada con el Stoke City, de manera que Bojan ha sido uno de los nombres habituales que la rumorología ha hecho circular por las agendas de varios equipos en las últimas semanas. Pero su entrenador, Mark Hughes, ha descartado su salida del club de los potters en rueda de prensa.

«Es parte importante del proyecto del club, tendrá más minutos de juego en las próximas semanas. Está algo frustrado porque no ha sido titular en tantos partidos como él cree que merece. Sin embargo, he hablado con su círculo, que, como es normal, quiere conocer la situación y he sido muy claro», afirmó el técnico, además de asegurar que con la marcha de Wilfried Bony para la Copa de África sus opciones de jugar aumentarán.