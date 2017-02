Ambos conjuntos ingleses cerraron a última hora un ’cambio de cromos’ para reforzar sus plantillas. Los cisnes incorporaron a Jordan Ayew a cambio de que Neil Taylor recalase en el conjunto de Villa Park y un montante económico que asciende hasta los 5,8 M€., tal y como apunta la prensa inglesa.

Así, el delantero de Ghana recalará en Swansea cuando finalice su participación en la Copa África. Un fichaje avalado por Paul Clement, técnico del club, ya que confía en que sea una buena adquisición: «Es versátil y dinámico para atacar líneas y superar a los defensas, nos aportará cosas diferentes a las que ya tenemos».

