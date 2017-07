Tana, jugador de la UD Las Palmas, ha concedido una entrevista a Radio Marca en la que ha hablado de su situación en el equipo canario y del interés de equipos como el Real Betis o el Celta de Vigo. Aseguro no haber tenido ninguna conversación «sobre mi futuro ni con Unzué, ni directivos del Celta. Tampoco con Setién, ni con directivos del Betis. El trabajo que haga mi representante no lo sé, pero yo no he tenido contactos con ningún equipo».

No obstante, admitió seguir en contacto con el exentrenador de Las Palmas. «Es cierto que he hablado con Setién, pero no sobre mi futuro, ni sobre el Betis» «No estoy pendiente de nada que no sea el fútbol», ha asegurado el mediapunta de Las Palmas.