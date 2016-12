Antes de recibir mañana al Hércules, el entrenador del FC Barcelona ha hablado de varias cuestiones de actualidad. Luis Enrique no ha querido hablar de nuevo de su propia renovación, pero sí se ha mostrado abierto a recibir fichajes: «Estamos abiertos a mejorar la plantilla y para eso el club está trabajando».

Por otro lado se ha referido a la reducción de la sanción al Real Madrid: «Sigo igual. Intento centrarme en las cosas que pueda hacer para mi equipo. Me diento igual de contento, o triste. No me afecta. Lo que yo piense da igual y que cada uno opine lo que quiera».

Por último ha sido cuestionado por la evidente pérdida de protagonismo de Ivan Rakitic en los últimos partidos: «Estoy encantado con todo lo que hace. El que tomas las decisiones soy yo y lo seguiré haciendo. No tengo que justificarme de nada. Ha sido, es y será importante para este Barça».