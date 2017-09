El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado en las últimas horas sobre el referéndum convocado por el Gobierno de la Generalitat para el 1 de octubre, y además de asegurar que no cambiará la fecha del partido que ese día juega el cuadro culé ante la UD Las Palmas, ha advertido al FC Barcelona y resto de clubes catalanes.

«Si ese proceso avanza, que esperemos que no, los clubes catalanes no podrían jugar en la Liga. Las independencias unilaterales no son a la carta y no sería fácil llegar a un acuerdo. Si hacen un proceso unilateral, igual que se irían de la Unión Europea, los clubes catalanes no podrían jugar en la Liga», ha explicado el dirigente.