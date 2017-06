Theo Hernández ha sido noticia estos días al haber causado baja con la selección de Francia sub’20 de manera que no se ha presentado a la concentración de los bleus tras jugar la final de Copa con el Deportivo Alavés. El francés ha estado de vacaciones con varios compañeros, y según Marca no habría acudido al entender que no se le había comunicado formalmente que estaba convocado, cosa que niegan en la Federación de Fútbol de Francia y en su club.

Mientras tanto, el que será nuevo fichaje del Real Madrid, es ahora noticia porque el citado medio indica que habría decidido jugar con la selección de España. Ya habría comenzado los trámites para su nacionalidad y espera poder formar parte de las convocatorias de Julen Lopetegui.