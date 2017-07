Thiago Motta ha invitado a Neymar a unirse al PSG. El jugador de 35 años aseguró que en París recibirían al crack brasileño con los brazos abiertos y que tiene un puesto asegurado en la plantilla. El futbolista espera que todo termine bien para su equipo y Neymar acabe uniéndose a los parisinos.

«Es un gran jugador. ¿Qué equipo no querría un jugador como Neymar? Todos los equipos querrían un jugador como Neymar. El Barça no se quiere privar de un jugador así, no es por casualidad. Es un jugador que marca la diferencia. Si viene aquí, vamos a darle la bienvenida con los brazos abiertos».