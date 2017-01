El central brasileño es el capitán del conjunto francés y ha explicado, para la web del club, el porqué de su renovación hasta 2020: «Lo que me motiva y lo que me gusta de estar aquí es la ambición y objetivos del equipo. Tengo la confianza del Presidente, entrenador y jugadores. Esta temporada está siendo un poco más difícil pero veo ambición en los ojos de mis compañeros. Esto me motiva a seguir en París».

Además, Thiago Silva ha mostrado su deseo de continuar en el París Saint-Germain más allá de 2020: «Este es el equipo para el que más he jugado en toda mi carrera, cuando acabe mi actual contrato habré jugado 8 temporadas. Me encanta París, es el mejor equipo para el que he jugado en toda mi carrera. Espero estar aquí mucho tiempo».