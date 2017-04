El que fuera candidato a la presidencia del FC Barcelona, y en etapas anteriores miembro de la directiva, Toni Freixa habló ayer para los micrófonos de El Partidazo de la cadena Cope para tratar diversos temas tras la eliminación europea del conjunto blaugrana ante la Juventus.

Empezó hablando de la sanción a Neymar y el clásico en el que no podrá estar el brasileño: «Me da igual si juega Bale o no; lo que me parece una auténtica vergüenza es que no pueda jugar Neymar. Si gana el Madrid, la Liga se pone prácticamente imposible; hay que ser realistas». Para pasar a hacer mención a la renovación de Iniesta: «Lo es todo para el Barcelona. Seguro que para el club y para él va a ser muy fácil llegar a un acuerdo para renovar».

Terminó hablando sobre quién quiere que gane esta Champions en la que ya no está el Barça y si el el Real Madrid, pese a la polémica árbitral en la última fase: «Sin duda, fue más decisivo Kassai que Aytekin. ¡¡¡Muchísimo!!! Cuando en una falta de Casemiro a Robben, el árbitro se echaba la mano al bolsillo ¿qué pasaba? ¿Le picaba el pecho? Quiero que gane la Champions el Atleti. Si no, la Juve; si no, el Mónaco. Y si no... que la suspendan».