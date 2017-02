«No puedo tener afecto y cariño a un hombre que no te viene de frente y que de la noche al día cambia de parecer como de camisa. Luego hay otra cuestión que considero inadmisible. Me refiero a los que dicen que Vicente y yo no somos madridistas. ¡Cómo no vamos a sentir al Madrid hasta las cachas dos hombres que han estado vinculados al club más de treinta años!»

Esta es una de las declaraciones que Toni Grande, segundo entrenador de Vicente Del Bosque en los últimos años, ha realizado en una entrevista que publica hoy El Confidencial. Ya es conocida la mala relación que guardan los técnicos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero ahora este preparador no se ha mordido la lengua y ha cargado en varias ocasiones contra el dirigente merengue, revelando algunos episodios de su pasado en el club blanco.

Uno de los más sonados tiene que ver con Fernando Morientes: «Recuerdo perfectamente lo que pasó en el estadio Luis II, de Mónaco. Cuando quedaba menos de una hora para enfrentarnos al Feyenoord, con el título de la Supercopa en juego, entró Jorge Valdano a la caseta y, dirigiéndose a Vicente, le dijo: “Dígale a Fernando Morientes que no se vista porque va a ser traspasado. Es una orden del presidente y no hay vuelta de hoja”. Al conocer la noticia, la mayoría de los jugadores pusieron el grito en el cielo. Sobre todo Raúl, que para él Morientes es como un hermano. Aquella postura del presidente era inexplicable, porque Fernando podía haber estado en el banquillo junto a los suplentes. Al regresar a Madrid, alguien informó a Florentino del monumental enfado que cogió Raúl y las relaciones entre los dos ya no fueron las mismas».