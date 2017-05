Autor de 21 goles en 48 partidos esta temporada, Dele Alli ha sido una de las grandes sensaciones sin duda del curso en Inglaterra. El jugador de 21 años del Tottenham se ha convertido en una de las estrellas de la Premier League y obviamente de los spurs. Ahora es noticia por unas declaraciones a Sky Sports donde deja su futuro en el aire.

«Quiero seguir disfrutando de este viaje que es mi carrera y nunca puedes saber lo que pasará en el futuro. Nadie puede predecir lo vendrá. Para mí es importante disfrutar, tanto si me quedo en el Tottenham el resto de mi carrera como si me voy. Siempre pensaré en cómo conseguir lo mejor de mí mismo tanto si sigo como si cambio de club, No estoy preocupado por cómo acabará», afirmó el centrocampista.