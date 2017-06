El Betis sigue avanzando en su planificación de la plantilla de cara a la temporada que viene. Quique Setién quiere apuntalar la línea de medios, y más teniendo en cuenta que Petros tiene pie y medio fuera del equipo. Para cumplir dicha necesidad se ha fijado en tres centrocampistas, dos de ellos de la Liga Santander.

El primero es, según Onda Cero, el argentino de 23 años Lucas Romero, jugador del Cruzeiro y con ganas de dar el salto al fútbol europeo. El siguiente objetivo no es otro que Sergio Canales. A sus 26 años no tiene la regularidad que le gustaría en el cuadro de la Real Sociedad y habría dado su visto bueno a su salida hacia Sevilla. El club donostiarra se plantearía venderle a partir de los 3 M€, según apunta el diario As.

El último mediocentro que ha llamado la atención de la entidad de Heliópolis, según el diario Marca, ha sido Víctor Camarasa, tras una sensacional temporada en el equipo revelación de La Liga Santander, el Alavés, en dónde ha jugado cedido por el Levante. Su clausula es de 12 M€, y el Betis la intentará rebajar con la aportación de algún jugador cómo Alex Alegría en el traspaso.