Inmerso en la recta final de su actual contrato, el zaguero Dani Castellano (29 años) aún se debate entre ampliar el compromiso que le vincula con la UD Las Palmas o iniciar una nueva aventura lejos del club en el que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional (acumula 125 partidos de liga).

«Mientras no haya propuestas en firme, tendré que decidir lo que es mejor para mí. Ahora mismo me veo aquí porque no tengo nada (...) Hay intereses de otros clubes, pero no hay propuestas en firme, sino intereses. Cuando tenga la propuesta definitiva de Las Palmas decidiré qué es lo mejor para mí. En un principio mi idea es quedarme en Las Palmas. Espero que no se alargue mucho porque es una incertidumbre. Al final, lo mejor es que yo decida qué es lo mejor. Si intentamos negociar con Las Palmas el contrato de buena manera quedaremos todos contentos. He estado seis temporadas y quiero seguir disfrutando aquí del futbol... y más en Primera», explicó en declaraciones que recoge As.