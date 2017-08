Jonathan Viera es uno de los activos más importantes en la plantilla de la UD Las Palmas y su presidente, Miguel Ángel Ramírez, lo sabe. Por eso ha escuchado las palabras del jugador hacer unos días comentando que necesita ver un esfuerzo por parte del club y el mandatario ya se ha puesto en contacto con el centrocampista. «He tenido una conversación con el presidente y hay que estar tranquilos porque creo que se va a arreglar todo (...). Me ha dicho que el club está dispuesto a hacer un esfuerzo para que me quede y si lo hace, tendré que hacer yo también un esfuerzo».

Asegura que su objetivo ha sido siempre quedarse en Gran Canaria, incluso perdiendo dinero. «Siempre he jugado en Las Palmas perdiendo dinero. Vine de Bélgica perdiendo muchísimo dinero, estoy en Las Palmas perdiendo dinero y me quedaré en Las Palmas perdiendo dinero», comentó Viera. Todo apunta a que habrá entendimiento y el futbolista seguirá defendiendo los colores de la UD Las Palmas.