Aunque ha recibido múltiples elogios por el estilo de juego que ha logrado implantar en la UD Las Palmas, el técnico cántabro Quique Setién no termina de sentirse cómodo en un cuadro insular que se ha visto sacudido por varios incidentes extradeportivos durante las últimas semanas. Si la situación no experimenta un vuelco, su renovación, que parecía cantada, podría quedar en entredicho.

«Ya me pueden dar diez millones de euros... no quiero estar aquí ganando mucho dinero si no soy feliz, y ahora no lo soy. En las últimas semanas ha habido muchas cosas que me han alterado y quitado el sueño, hay gente molesta y que además me lo demuestra. Esto ha dejado heridas que no son fáciles de curar», reconoció el preparador en declaraciones a la emisora oficial del club, UD Radio.