Apurando hasta prácticamente el final del mercado de fichajes, Hull City y West Brom han cerrado nuevas incorporaciones con las que poder reforzarse. De este modo, los tigers han confirmado oficialmente el desembarco del hasta ahora jugador del Rennes Kamil Grosicki, futbolista por el que desembolsa 9 M€.

Por su parte, el WBA ha logrado cerrar la deseada incorporación de Marc Wilson, zaguero de 29 años que durante esta temporada aún no había debutado en Premier League con el Bournemouth y sumaba tres partidos oficiales.

Albion have signed Marc Wilson on loan from @afcbournemouth until the end of the season https://t.co/3b0YWKwvNF#WBA pic.twitter.com/sNlyc6s1pc

— West Bromwich Albion (@WBA) 31 de enero de 2017