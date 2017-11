Jean Michael Seri fue el objetivo del FC Barcelona durante el pasado verano, pero finalmente el elevado costo (40 M€) no convenció al cuadro azulgrana para llevar a cabo la decisión y lo apartó como preferencia. Ahora, el francés, en declaraciones a RMC, ha cargado contra la actitud del que sí fue fichado por el equipo culé, Ousmane Dembelé:

«Para un jugador joven como Dembélé ésta no es la actitud que debe adoptar. Cuando uno no está bien informado, toma decisiones que no son correctas. Luego, después de llegar al Barça, se rompió. Sin la presión que sufrió y la tensión que padeció, quizás nunca se habría lesionado. En cambio, Mbappé sí que se mantuvo ajeno a todo lo que le rodeaba antes de fichar por el París Saint-Germain».